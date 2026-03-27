صعود جديد في سعر الذهب .. الجرام يسجل 6900 جنيها

قفر سعر الذهب في مصر بعد ساعتين من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة

وصلت معدلات زيادة جرام الذهب إلى 75 جنيهًا جديدة مع منتصف التعاملات اليومية ، ليصل بذلك مجمل ما وصل إليه متوسط سعر جرام الذهب نحو 135 جنيهًا على الأقل.

معاودة الصعود

وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 195 جنيهًا في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6900 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7885 جنيهًأ للشراء و 7771 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر عيار 22 نحو 7228 جنيهًا للشراء و7123 جنيهًأ للبيع.

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6900 جنيهًا للشراء و 6800 جنيهًأ للبيع.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 5914 جنيهًا للشراء و 5828 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.2 ألف جنيه للشراء و 54.4 ألف جنيه للبيع

وسجل سعر أوقية الذهب 4525 دولار للشراء و 4524 دولار للبيع.