حتى 14 إبريل | وظائف للشباب في مصر للطيران.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف مصر للطيران
وظائف مصر للطيران
خالد يوسف

يتزايد البحث عن تفاصيل إعلان وظائف مصر للطيران، التي أتاحت الشركة التقدم لها إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي المخصص للتقديم على وظائفها الشاغرة، حيث تضمن إعلان وظائف مصر للطيران حاجة الشركة إلى تعيين عدد من الشباب في وظائف محددة.

ضابط لاسلكي ومضيفين

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط حركة لاسلكي بنظام عقد عمل محدد المدة (تعاقد).

كذلك حاجة الشركة إلى تعيين مضيف جوي ومضيفة جوية بنظام عقد عمل محدد المدة «بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تعاقد» وذلك من خلال الإعلانات الخارجية أرقام (4 و5) لسنة 2026.

شروط التقدم لشغل وظائف مصر للطيران

أوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أن الإعلان الأول لضباط اللاسلكي

- الحصول على شهادة الأهلية في التلغراف واللاسلكي ومسبوق بمؤهل متوسط مناسب فوق متوسط للوظيفة الأولى.

- التقديم يقتصر على الذكور فقط .

- قبول العمل بنظام النوبات .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- إجادة العمل على أجهزة الحاسب الآلي.

- السن لا يزيد عن (30) سنة عند بدء قبول الطلبات

- يقتصر التقديم فيه على أبناء محافظات « القاهرة الكبرى »

- ضرورة الإنتهاء من تأدية الخدمة العسكرية، أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات فقط.

وأوضحت مصر للطيران أنه ستطبق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة على أن تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني

http://hrholding.egyptair.com. وذلك خلال الفترة من  4/1 حتى 2026/4/14.
 

شروط التقدم لشغل وظائف المضيفين

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران لـ الخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف جوي - مضيفة جوية .

واشترطت الشركة حصول المتقدمين على: 

- مؤهل عالي لغات أو مؤهل عالي مناسب مسبوق بثانوية عامة لغات

- الا يزيد سن المتقدمين عن (30) سنة عند بدء قبول الطلبات.

- اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقررها الشركة

إجراءات وموعد التقديم لشغل وظائف مصر للطيران

أوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بقيادة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التقديم بدأ في وظائف مصر للطيران منذ يوم 1 ابريل الجاري ويستمر حتى 14 ابريل الجاري أيضًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة
http://hrholding.egyptair.com
وذلك خلال الفترة من 1/ 4/ 2026 حتى 14 / 4 / 2026 ، أو الضغط هـــــنـــــا.

