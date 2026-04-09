الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر للطيران تطلق حملات تسويقية موسعة في عدد من دول أوروبا لتنشيط السياحة

نورهان خفاجي

أطلقت مصر للطيران حملات تسويقية وإعلانية موسعة في عدد من الدول والعواصم الأوروبية، وشملت هذه الحملات المملكة المتحدة، من خلال إعلانات متنوعة قامت الشركة بتنفيذها داخل مبنى الركاب بمطار لندن هيثرو ترويجًا للرحلات اليومية المباشرة بين القاهرة ولندن والتي تصل إلى 3 رحلات يومية، إضافة إلى الحملات التسويقية التي أطلقتها في مدينة جنيف بسويسرا، وبراغ بجمهورية التشيك، وأثينا في اليونان، واسطنبول في تركيا، وفيينا في النمسا.

وقد اعتمدت الشركة على مزيج متكامل من الوسائل الترويجية، شملت الإعلانات وسائل النقل العام، واللافتات علي الطرق، وداخل المراكز التجارية، إلى جانب الحملات الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتستهدف مصر للطيران، من خلال هذه الحملات التي تنفذها مكاتبها الخارجية في عدد من المدن الأوروبية دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، عبر الترويج للمقاصد السياحية المتنوعة، مثل السياحة الثقافية والشاطئية والتاريخية، بما يشجع السائح الأوروبي على اختيار مصر كوجهة مفضلة للسفر، كما تسلط الضوء على المزايا التنافسية للشركة، وعلى رأسها شبكة وجهاتها الواسعة التي تربط أوروبا بأفريقيا والشرق الأوسط وأسيا، إلى جانب تقديم تجربة سفر متكاملة تجمع بين الراحة وجودة الخدمة.

وتسهم هذه الحملات أيضًا في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة القوية بين شركات الطيران العالمية، كما تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، سواء من السائحين الراغبين في زيارة مصر أو من المسافرين العابرين (ترانزيت) عبر شبكة خطوطها، بما يدعم زيادة معدلات الإشغال على رحلاتها.

وتواصل مصر للطيران تطوير رؤيتها التسويقية والترويجية بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المختلفة، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء، وتدعم مكانة الشركة التنافسية بين شركات الطيران العالمية.

