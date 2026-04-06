الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس مصر للطيران يلتقي الأمين العام لاتحاد "أفرا" ورئيس اللجنة التنفيذية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

 استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، كلاً من الطيار جورج كمال القائم بأعمال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (أفرا)، والسيد عبد الرحمن بيرتي، الأمين العام للاتحاد، بحضور السيدة رباب حمدي رئيس قطاع التحالفات بالشركة القابضة لمصر للطيران. 

وذلك فيي إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير صناعة النقل الجوي داخل القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، أشاد الطيار أحمد عادل بالدور الفعّال الذي يقوم به اتحاد شركات الطيران الأفريقية في دعم وتنمية قطاع الطيران داخل القارة، مؤكداً حرص مصر للطيران على المشاركة في مختلف المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز التكامل والتعاون بين شركات الطيران الأفريقية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة المتاحة.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر للطيران والخطوط الجوية الكينية، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير الشراكات القائمة، خاصة في مجالات التشغيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها سوق الطيران الأفريقي.

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن بيرتي أن صناعة النقل الجوي في أفريقيا تشهد فرص نمو واعدة، إلا أنها تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين شركات الطيران الأفريقية في القطاع، مشيراً إلى سعي اتحاد “أفرا” لتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، وطرح مبادرات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

كما أشار الطيار جورج كمال إلي أهمية استثمار الفرص المتاحة داخل السوق الأفريقية، مشدداً على ضرورة تكاتف شركات الطيران لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح جميع الأطراف.

وفي لفتة تقديرية، قام بيرتي بتقديم درع تكريمي للطيار أحمد عادل، تقديراً لدور مصر للطيران البارز في المشاركة في تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الصيانة الأفريقي (MRO Africa)، وذلك تأكيداً على جهود الشركة في دعم التكامل بين شركات الطيران بالقارة.

