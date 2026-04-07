وظائف خالية بإعلان وزارتي الإسكان والعمل.. قدم الآن

تشهد فرص العمل المتاحة اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل إعلان وزارة العمل عن توفير 1820 فرصة عمل داخل 22 شركة، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، في إطار جهود الدولة للحد من البطالة ودعم سوق العمل.

فرص عمل للمهندسين

أوضحت وزارة العمل توافر عدد من الوظائف الهندسية في عدة محافظات، برواتب تحدد وفقا للخبرة، وجاءت كالتالي:

المنيا: 20 مهندس إنتاج بشركة جيزة لتنمية الصعيد.

المنوفية: 1 مسؤول إدارة هندسية بشركة ديجيتكس إيجيبت للملابس الجاهزة.

الشرقية: 5 مهندسي إنتاج بشركة أباظة لصناعة وسائل النقل بالمنطقة الصناعية في بلبيس.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال التوجه إلى مقرها بالقاهرة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

وظائف قيادية بوزارة الإسكان

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لشغل 28 وظيفة قيادية، بهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم خطط التطوير.

تفاصيل التقديم

فترة التقديم: من 6 أبريل 2026 حتى 5 مايو 2026.

طريقة التقديم: تسليم المستندات يدويا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية.

العنوان: 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر.

مواعيد التقديم: من الإثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 2:30 مساء.

الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المطروحة عددا من المناصب القيادية، أبرزها:

رؤساء إدارات مركزية في مجالات الشؤون الإدارية والمالية، الموارد البشرية، المشروعات، الشؤون القانونية، والإشراف على التنفيذ.

مديرو عموم في تخصصات متعددة، منها الدراسات والدعم الفني، التخطيط الاستراتيجي، التحول الرقمي، العلاقات العامة، الشؤون الهندسية، القضايا، التراخيص، المراقبة، الحسابات، والتعاقدات.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية التقديم أيضا عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا للشروط والضوابط المحددة لكل وظيفة.