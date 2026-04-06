قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه باستدراج شاب والتعدي عليه تحت تهديد السلاح، وسرقة متعلقاته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، واحتجازه داخل مسكنه بمركز البداري.
كما حددت المحكمة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
وتعود تفاصيل القضية رقم 16444 لسنة 2025 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المجني عليه "مصطفى . ع . ك"، 18 عامًا، مقيم بمركز ديروط، اتهم فيه "ماهر . أ . م"، 51 عامًا، مقيم بمركز البداري.


وأوضح المجني عليه أنه أثناء عمله بإحدى الكافتيريات بديروط، تعرّف على المتهم الذي أوهمه بامتلاكه قاعة أفراح وعرض عليه فرصة عمل مقابل راتب شهري، فوافق على العرض.


وأضاف أنه توجه برفقة المتهم إلى مسكنه بدعوى الاتفاق على تفاصيل العمل، إلا أنه فوجئ بإشهار سلاح ناري "بندقية آلية" في وجهه، وتهديده لإجباره على التعدي عليه، فاضطر للامتثال تحت وطأة التهديد.


وأشار إلى أن المتهم استولى على هاتفه المحمول، وأجبره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، ثم احتجزه داخل مسكنه حتى صباح اليوم التالي.


وأكدت تحريات النقيب علي أحمد طه معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وذخائر، إضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه

المزيد

