وظائف بالجملة لخريجي جامعة القاهرة بجميع التخصصات .. تفاصيل كاملة

أعلنت جامعة القاهرة، عن إطلاق ملتقى التوظيف والتدريب لطلابها وخريجيها الجدد في كافة التخصصات، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة في مختلف القطاعات.

ويستهدف الملتقي، توفير فرص عمل متميزة لطلاب الجامعة الحاليين وخريجيها الجدد، إلي جانب تعريفهم بفرص التدريب المتاحة لدى كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متميزة وتدريب أبناء الجامعة من ذوي الهمم الذين توليهم الدولة ومؤسساتها المختلفة كل الرعاية الممكنة لربطهم بسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال توفير منصة مباشرة تجمع بين الطلاب والخريجين من جهة، وممثلي جهات التوظيف والتدريب من المؤسسات المختلفة بالقطاع العام والخاص والأعمال العام من جهة أخرى، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب لبناء مساراتهم المهنية على أسس علمية وعملية حديثة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى سوف يقدم فرصًا متميزة للتوظيف والتدريب، مع الحرص علي تمكين أبناء الجامعة من ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل، انطلاقًا من التوجهات الوطنية التي تولي هذه الفئة أولوية قصوى، وتؤكد على حقهم في الحصول علي فرص عادلة ومتكافئة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الملتقي سوف يتضمن برنامجًا متكاملًا من ورش العمل المتخصصة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب جلسات إرشاد مهني يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والنماذج الملهمة في مجالات التنمية البشرية والتوجيه الوظيفي، بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الملتقي سوف يشمل كافة كليات الجامعة، سواء داخل الحرم الجامعي، أو في القطاع الطبي بمستشفيات قصر العيني، بالإضافة إلى كلية الهندسة، بما يعكس شمولية الحدث واتساع نطاق الاستفادة منه لكافة التخصصات، لافتًا إلى انعقاد الملتقي يومي 19 و 20 بحرم الجامعه الرئيسي امام الباب الجمهوري، ويوم 21 بكليه الهندسة، ويومي 21 و 22 بكليه طب قصر العيني.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص القطاع علي تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من خلال مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يُعد منصة تفاعلية متكاملة تتيح للشباب التعرف على احتياجات سوق العمل بشكل مباشر، واكتساب المهارات المطلوبة، وبناء شبكات تواصل مهنية مع جهات التوظيف المختلفة، كما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا ومهنيًا.

وفي هذا الإطار، تدعو جامعة القاهرة جميع طلابها وخريجيها إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث المتميز، والانضمام إلى الحسابات الرسمية الخاصة بالملتقى لمتابعة تفاصيل الفعاليات، وخريطة أماكن الانعقاد، والجهات المشاركة، وجدول الأنشطة، وآليات التسجيل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة الفريدة.

الملتقى بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات في مجالات القطاع المصرفي والمالي، والصناعة، والإعلام والإنتاج الرقمي، والرعاية الصحية، والتغذية والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، والتعليم، والعقارات، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الطلاب والخريجين.