اتحاد العمال يدعم العمل عن بعد .. ويؤكد: لا مساس بحقوق أبنائنا

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (982 لسنة 2026) بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا في بعض القطاعات، معتبرًا أنه خطوة احترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار بيئة العمل وضمان استمرارية الإنتاج والخدمات في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن القرار جاء عقب مشاورات موسعة شارك فيها ممثلو الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية والخبراء المختصين، بما يعكس توافقًا على أهمية تطبيق هذا النظام خلال المرحلة الحالية.

وشدد الاتحاد على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بعدم المساس بحقوق العمال، خاصة الأجور والمزايا الوظيفية، مؤكدًا أن نجاح تطبيق العمل عن بُعد يرتبط بمدى الالتزام بهذه الضوابط.

كما أكد أهمية وضع آليات تنظيمية واضحة داخل القطاعات المختلفة لضمان حسن تنفيذ القرار، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، داعيًا إلى توفير الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتمكين العمال من أداء مهامهم بكفاءة.

وأشار الاتحاد إلى متابعته المستمرة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمل على معالجة أي معوقات قد تعترض التطبيق.

واختتم البيان بالتأكيد على ثقته في وعي عمال مصر وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع أطراف العملية الإنتاجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.