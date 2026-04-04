إبقوا في مكان أمن .. وزارة الداخلية البحرينية تطلق صافرة الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار في أرجاء البلاد ،داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

ومنذ قليل ؛ قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة البحرينية، والشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ العاصمة، بزيارة تفقدية إلى المنازل المتضررة في منطقة سترة، إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

واطمأن رئيس الشرطة ومحافظ العاصمة على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الإصابات التي طالت بعض المواطنين طفيفة.

وأكد رئيس الشرطة أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء واجبها بكل مهنية واحترافية، في إطار الجهود الوطنية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستجابة الفورية لمختلف الحالات الطارئة، بما يعكس جاهزية المنظومة الأمنية وكفاءتها في التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية.