العراق.. سقوط مسيرة في السليمانية وإستهداف مقرا للحشد الشعبي بالموصل



أفاد ‏مصدر أمني عراقي بسقوط مسيّرة في مدينة السليمانية في الوقت الذي تم فيه قصف إستهدف مخازن في قرية شريخان شمالي مدينة الموصل.

كما أشار مصدر في الشرطة العراقية إلى أنه تم إستهداف مقر اللواء 34 في الحشد الشعبي بالموصل بضربة جوية .

ومنذ قليل ؛ أفادت وسائل إعلام عراقية بأن أكثر من 12 طائرة مسيرة هاجمت أربيل خلال نصف ساعة حيث نجحت وحدات الدفاعات الجوية في إسقاطها .

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مصدر مسؤول داخل مجموعة “سردار”، باندلاع حريق هائل في مخازن زيوت "كاسترول" البريطانية التابعة للمجموعة على طريق أربيل - الموصل، إثر استهداف بطائرة مسيرة "مجهولة".

