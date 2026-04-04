الثانية خلال ساعة .. جيش الاحتلال يشن غارة جوية على جنوب بيروت



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية هي الثانية خلال ساعة واحدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال ينفذ هجوما ضد البنية التحتية تابعة لحزب الله في بيروت.

ومنذ قليل ؛ أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 48 عملية نوعية في عمق الأراضي المحتلة وضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

وأشار الحزب في بيان له إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند تلة السدر في بلدة عيناتا جنوبي لبنان وأخر عند مثلث كحيل في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وإستهدف الحزب أيضا بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة حولا جنوبي لبنان حيث شوهدت وهي تحترق.

من جانبه ؛ أشار موقع واللا الإسرائيلي إلى سقوط مصاب في بني براك قرب تل أبيب بشظايا صاروخ إثر قصف إيراني.