الحرس الثوري يعلن إسقاط مقاتلة حربية و5 محلقات جوية أخرى

أكد الحرس الثوري الإيراني أن يوم الجمعة 3 أبريل كان يوما أسود ومرّا على القوات الجوية الأمريكية وإسرائيل.



وذكر الحرس الثوري في البيان له إن المدافعين عن سماء إيران وفي معركة جوية تاريخية، أسقطوا مقاتلة حربية و5 محلقات جوية أخرى".

وأشار البيان الإيراني إلى أن الدفاعات الإيرانية المتطورة في القوة الجوفضائية في حرس الثورة أسقطت ودمرت صاروخين كروز في سماء خمين وزنجان وطائرتين مسيرتين من طراز "MQ-9" في سماء اصفهان وطائرة "هيرمس" الإسرائيلية المسيرة في سماء بوشهر.

ولفت أيضا إلى أن دفاعات القوة الجوفضائية في حرس الثورة أسقطت مقاتلة مأهولة متطورة للعدو في مركز ايران.

وأكد الحرس الثوري أنه وباستمرار الابتكارات والتدابير الدقيقة لشجعان الدفاعات الجوية في إيران تصبح سماء البلاد غير آمنة لطائرات العدو المتجاوزة.