بعد F15 ..الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في سماء إيران



أعلن الحرس الثوري نجاح مقاتلو القوة الجوفضائية في إسقاط مسيرتين هجوميتين من طراز MQ-9 في سماء أصفهان ومسيرة هرمس واحدة في سماء بوشهر.

وقال الحرس الثوري بحسب وكالة تسنيم الإيرانية : مقاتلو القوة الجوفضائية نجحوا في إسقاط وتدمير صاروخي كروز في سماء خمين وزنجان.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ أسقطت إيران طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15إي، وتم إنقاذ أحد أفراد طاقمها لاحقًا على يد القوات الأمريكية، حسبما أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس نيوز.

وتتكون طاقم طائرة إف-15إي من فردين، ولا يزال البحث جاريًا عن فرد الطاقم الثاني، وهو ضابط أنظمة أسلحة، وفقًا لما ذكره مسؤولان أمريكيان.

وأوضح المسؤولون أن القوات الإيرانية أسقطت الطائرة، وبدأت عملية الإنقاذ القتالي بعد ذلك بوقت قصير.

وكانت طائرة إيه-10 وورثوغ جزءًا من عملية البحث والإنقاذ عندما تعرضت لإطلاق نار وأُصيبت وقفز طيار الوورثوغ بالمظلة فوق الخليج العربي وتم انتشاله بنجاح، بحسب المسؤولين.

كما شاركت مروحيتان في عملية البحث والإنقاذ، ونجحتا في انتشال طيار الإف-15إي الذي قفز بالمظلة، وفقًا للمسؤولين.

وأصيبت المروحية التي كانت تقل الطيار الذي تم إنقاذه بنيران أسلحة خفيفة، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم، بحسب المسؤولين، الذين أكدوا أن المروحية هبطت بسلام.

ويتلقى جميع أفراد الخدمة الإسعافات الأولية وسيتم نقلهم لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مقاتلة أمريكية فوق وسط البلاد صباح الجمعة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، رصد طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك تحلقان على ارتفاع منخفض فوق وسط وجنوب غرب إيران، في محاولة -بحسب ما وُصف- لتحديد موقع طاقم الطائرة وانتشاله.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 16 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر فوق إيران منذ بدء الحرب، كما أُسقطت ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-15 فوق الكويت في "حادثة نيران صديقة" في بداية النزاع، دون وقوع إصابات.