العراق.. المقاومة الإسلامية تعلن تنفيذ 19عملية ضد القواعد الأمريكية

أفادت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق بأنها نفذت 19 عملية اليوم بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد أمريكا في العراق والمنطقة.

ومنذ قليل ؛ أفادت وسائل إعلام عراقية بأن أكثر من 12 طائرة مسيرة هاجمت منذ قليل أربيل خلال نصف ساعة حيث نجحت وحدات الدفاعات الجوية في إسقاطها .

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مصدر مسؤول داخل مجموعة “سردار”، باندلاع حريق هائل في مخازن زيوت "كاسترول" البريطانية التابعة للمجموعة على طريق أربيل - الموصل، إثر استهداف بطائرة مسيرة "مجهولة".

وقال المصدر: "طائرة مسيرة سقطت داخل حرم المخازن، مما تسبب بنشوب حريق ضخم التهم كميات كبيرة من الزيوت والمواد اللوجستية"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني في اربيل تحاول السيطرة على النيران التي خلفها الانفجار".

وأكد المصدر أن "الأضرار المادية جسيمة جداً نظراً لطبيعة المواد المخزنة وسرعة اشتعالها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "عدم تسجيل أي إصابات بشرية بين كوادر الشركة المتواجدين في الموقع لحظة وقوع الحادث