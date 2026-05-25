سيبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي.. معلق رياضي يودع صلاح برسالةً موثرة

وجه المعلق الرياضي خليل البلوشي رسالة إلى محمد صلاح بعد انتهاء عقده رسميا مع ليفربول.



وكتب البلوشي عبر حسابه الشخصي اكس :" ‏وداعية تليق بالملك المصري 👑🇪🇬

‏محمد صلاح أعظم قصة كتبها لاعب عربي في تاريخ الكرة الإنجليزية، وستبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي❤ ".

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.