قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقلة نفط تعبر هرمز تصل اليابان لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع إيران
إعلامي: ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات
وزيرة التضامن الاجتماعي توجه برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس بعثة حج الجمعيات يؤكد على خطة التصعيد إلى عرفات
قافلة "زاد العزة" الـ203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس جامعة الأزهر: الحج مؤتمر عالمي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها تأكيدا على وحدتها
كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر
روبيو: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران قد يُوقع اليوم
يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح
الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل
إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي.. معلق رياضي يودع صلاح برسالةً موثرة

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

وجه المعلق الرياضي خليل البلوشي رسالة إلى محمد صلاح بعد انتهاء عقده رسميا مع ليفربول.


وكتب البلوشي عبر حسابه الشخصي اكس :" ‏وداعية تليق بالملك المصري 👑🇪🇬
‏محمد صلاح أعظم قصة كتبها لاعب عربي في تاريخ الكرة الإنجليزية، وستبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي❤ ".

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.

محمد صلاح ليفربول البلوشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

زيزو

زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

أندي روبرتسون

روبرتسون يحسم اتفاقه مع توتنهام.. تفاصيل

صلح وغوارديولا

يا لفقد البرميرليج .. فارس عوض : صلاح وغوارديولا في يوم واحد

محمد صلاح

سيبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي.. معلق رياضي يودع صلاح برسالةً موثرة

بالصور

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد