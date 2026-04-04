تحذير للمسافرين.. شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب أغلب الأنحاء اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس دافىء إلى مائل للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية؛ حار على جنوب الصعيد، فيما يسود البلاد ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

كما توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فيما تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وعلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء؛ وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة الحر الأحمر: فهي معتدلة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدنية العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الجديدة 25 11

6 اكتوبر 25 11

بنهــــا 24 12

دمنهور 23 12

وادى النطرون 25 11

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 12

المنصورة 24 11

الزقازيق 25 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 22 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 22 12

رفح 22 12

رأس سدر 24 16

نخل 24 14

كاترين 19 11

الطور 27 17

طابا 23 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 28 17

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 12

السلوم 22 12

سيوة 23 11

رأس غارب 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 22

حلايب 26 23

أبو رماد 27 21

مرسى حميرة 28 20

أبرق 27 21

جبل علبة 27 22

رأس حدربة 26 21

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 24 12

أسيوط 26 13

سوهاج 28 14

قنا 30 16

الأقصر 30 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 25

المدينة 35 24

الرياض 38 22

المنامة 30 22

أبوظبى 30 21

الدوحة 30 24

الكويت 30 18

دمشق 19 07

بيروت 21 15

عمان 18 08

القدس 20 09

غزة 23 14

بغداد 25 13

مسقط 27 22

صنعاء 27 10

الخرطوم 42 29

طرابلس 17 13

تونس 20 11

الجزائر 17 05

الرباط 26 07

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 15 05

إسطنبول 15 09

إسلام آباد 21 14

نيودلهى 31 20

جاكرتا 33 24

بكين 20 06

كوالالمبور 34 24

طوكيو 17 13

أثينا 17 10

روما 23 07

باريس 17 10

مدريد 24 09

برلين 13 07

لندن 16 08

مونتريال 16 02

موسكو 15 03

نيويورك 18 13

واشنطن 22 15

نواكشوط 33 20

أديس أبابا 25 11