بدون أدوية.. مشروبات طبيعية تحسن الهضم وتساعدك على نوم عميق

أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من اضطرابات النوم أو مشاكل في الهضم، خاصة في المساء بعد يوم طويل مليء بالتوتر أو تناول وجبات ثقيلة. وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية، توجد حلول طبيعية وآمنة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، أبرزها بعض المشروبات الدافئة التي تساعد الجسم على الاسترخاء وتحسين عملية الهضم في الوقت نفسه.

وتؤكد دراسات طبية أن اختيار المشروب المناسب قبل النوم قد يكون عاملًا مهمًا في تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز الجسم للدخول في نوم عميق ومريح، وفقا لما نشره موقع webmd.

 1. مشروب اليانسون

يُعتبر اليانسون من أفضل المشروبات التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم، حيث يعمل على تقليل الانتفاخ وتهدئة المعدة، كما يساهم في الاسترخاء والنوم بسهولة.

 2. النعناع الدافئ

النعناع معروف بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التقلصات، ما يجعله خيارًا مثاليًا بعد تناول وجبة ثقيلة. كما أن رائحته المميزة تساعد على الشعور بالراحة والهدوء.

 3. البابونج

يُعد البابونج من أشهر المشروبات المرتبطة بالنوم، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تقليل التوتر والقلق، ما يسهم في تحسين جودة النوم بشكل ملحوظ.

 4. الحليب الدافئ

يحتوي الحليب على مادة التربتوفان التي تساعد الجسم على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، لذلك يُنصح بتناوله قبل النوم لتهدئة الجسم وتحسين الاسترخاء.

 5. ماء دافئ بالعسل

مزج العسل بالماء الدافئ يمنح الجسم طاقة خفيفة ويساعد على تهدئة المعدة، كما يعمل على تقليل الحموضة وتحسين عملية الهضم قبل النوم.

 6. مشروب الليمون الدافئ

رغم أن البعض يتجنبه ليلًا، فإن الليمون الدافئ بكميات معتدلة يمكن أن يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، بشرط عدم الإفراط فيه.

نصائح مهمة قبل النوم

تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي الثقيل
عدم تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم مباشرة
اختيار مشروبات دافئة وليس ساخنة جدًا
تناول المشروب قبل النوم بنصف ساعة على الأقل


 لماذا هذه المشروبات فعالة؟

تعمل هذه المشروبات على تهدئة الجهاز العصبي، وتقليل التوتر، وتحسين حركة الجهاز الهضمي، مما يساعد الجسم على الدخول في حالة من الاسترخاء التام، وهو ما يُهيئه لنوم عميق ومريح.

حريق بشارع خسرو في حلوان

