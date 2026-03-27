وداعا للأرق والإرهاق.. نصائح بسيطة لإعادة ضبط نومك بعد الإجازة

قدمت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، نصائح عملية للتخلص من اضطرابات النوم بعد الإجازات واستعادة النشاط اليومي، مؤكدة أن الالتزام بعادات صحيحة يساعد على إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم.

وأضافت مها يوسف خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التغير في مواعيد النوم والاستيقاظ خلال رمضان والإجازات قد يخل بالتوازن الهرموني للجسم، مشيرة إلى أهمية تثبيت مواعيد محددة للنوم والاستيقاظ يوميًا، حتى لو كان الشخص معتادًا على السهر، لأن الاستيقاظ في موعد ثابت يعيد تنظيم الساعة البيولوجية بسرعة.

وأوضحت مها يوسف، أن التعرض لضوء النهار في أول نصف ساعة من الصباح يعزز إفراز هرمونات اليقظة، بينما يجب تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار لتسهيل إفراز هرمونات النوم ليلاً.

كما شددت على أهمية تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن المنبهات كالكافيين والنيكوتين قبل النوم بساعتين، وتقليل التعرض للإضاءة القوية من الشاشات، أو استخدام فلتر الضوء الأزرق على الأجهزة الإلكترونية لتقليل تأثيره على النوم.

وأوضحت أيضًا أن قراءة الكتب أو القرآن قبل النوم تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، بشرط الابتعاد عن الشاشات الساطعة. كما نصحت باختيار وجبات خفيفة قبل النوم تحتوي على بروتينات سهلة الهضم.



