ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

يلجأ كثير من الأشخاص إلى العودة للنوم بعد أداء صلاة الفجر، ظنًا منهم أن ذلك يساعد على استكمال الراحة، لكن خبراء الصحة.

يؤكدون أن هذه العادة قد تكون لها آثار سلبية متعددة على الجسم والعقل، بل وقد تؤثر على النشاط اليومي بشكل ملحوظ.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

فما الذي يحدث للجسم عند النوم بعد الفجر؟ ولماذا ينصح البعض بتجنب هذه العادة؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

1- الشعور بالخمول طوال اليوم

العودة للنوم بعد الاستيقاظ تُربك الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول عند الاستيقاظ مرة أخرى.

2- ضعف التركيز والانتباه

النوم المتقطع يؤثر على وظائف المخ، وقد يسبب ضعفًا في التركيز وصعوبة في أداء المهام اليومية.

3- اضطراب جودة النوم

النوم بعد الفجر غالبًا يكون غير عميق، ما يجعلك تستيقظ دون الشعور بالراحة الكاملة.

4- زيادة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن اضطراب مواعيد النوم قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

5- التأثير على صحة القلب

النوم غير المنتظم قد يرفع من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب.

6- خلل في الهرمونات

الساعة البيولوجية تتحكم في إفراز الهرمونات، وأي اضطراب فيها قد يؤدي إلى خلل هرموني يؤثر على الجسم بشكل عام.

7- زيادة التوتر

الاستيقاظ ثم النوم مرة أخرى قد يسبب شعورًا بالقلق وعدم الراحة النفسية.

8- فقدان وقت ثمين

الفترة بعد الفجر تُعد من أكثر الأوقات إنتاجية، والنوم خلالها يعني ضياع وقت يمكن استغلاله في العمل أو الدراسة.

9- مشاكل في الهضم

العودة للنوم بعد الاستيقاظ قد تؤثر على نشاط الجهاز الهضمي، خاصة إذا تم تناول الطعام قبل النوم.

10- انخفاض النشاط والطاقة

بدلًا من الشعور بالنشاط، قد تشعر بتعب مضاعف نتيجة اضطراب دورة النوم.

هل هناك فوائد للاستيقاظ بعد الفجر؟

ينصح الخبراء بالاستيقاظ بعد الفجر وبدء اليوم مبكرًا، حيث يساعد ذلك على:

تحسين الحالة المزاجية

زيادة الإنتاجية

تنظيم النوم

تعزيز النشاط البدني



هل يجب التوقف تمامًا عن هذه العادة؟

إذا كنت مضطرًا للنوم، يُفضل أن يكون ذلك في صورة “قيلولة قصيرة” لا تتجاوز 30 دقيقة، حتى لا تؤثر على نظام النوم الأساسي.