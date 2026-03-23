قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيطاليا ترفض الإصلاحات القضائية.. وميلوني تعلق: نحترم قرار مواطنينا
تضامن مشترك.. الأردن وقطر يدعوان لتفعيل الحوار لإنهاء التصعيد بالمنطقة
رئيس الإمارات وأمين حلف الناتو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
لبحث استهداف الدول العربية.. اجتماع لوزراء خارجية مجلس الجامعة العربية الأحد
أسعار الذهب الآن .. العيار كسر 7 آلاف جنيه
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تعلن عودة تشغيل BRT من 5 إلى 1 صباحا بدءا من الغد
وليد درويش يرأس وفد المنتخب في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد شمال أفريقيا
مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ
محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو
الشاب حسام : 6 أيام تنقذ بصري من العمى .. و24 مليون جنيه تحول معاناتي مع التهاب الشبكية التلوني إلى قصة أمل ودعم مجتمعي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء
صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
أسماء عبد الحفيظ

يلجأ كثير من الأشخاص إلى العودة للنوم بعد أداء صلاة الفجر، ظنًا منهم أن ذلك يساعد على استكمال الراحة، لكن خبراء الصحة.

يؤكدون أن هذه العادة قد تكون لها آثار سلبية متعددة على الجسم والعقل، بل وقد تؤثر على النشاط اليومي بشكل ملحوظ.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟ 

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟ 

فما الذي يحدث للجسم عند النوم بعد الفجر؟ ولماذا ينصح البعض بتجنب هذه العادة؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.  

1- الشعور بالخمول طوال اليوم

العودة للنوم بعد الاستيقاظ تُربك الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول عند الاستيقاظ مرة أخرى.

2- ضعف التركيز والانتباه

النوم المتقطع يؤثر على وظائف المخ، وقد يسبب ضعفًا في التركيز وصعوبة في أداء المهام اليومية.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟ 

 3- اضطراب جودة النوم

النوم بعد الفجر غالبًا يكون غير عميق، ما يجعلك تستيقظ دون الشعور بالراحة الكاملة.

4- زيادة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن اضطراب مواعيد النوم قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

5- التأثير على صحة القلب

النوم غير المنتظم قد يرفع من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب.

 6- خلل في الهرمونات

الساعة البيولوجية تتحكم في إفراز الهرمونات، وأي اضطراب فيها قد يؤدي إلى خلل هرموني يؤثر على الجسم بشكل عام.

 7- زيادة التوتر

الاستيقاظ ثم النوم مرة أخرى قد يسبب شعورًا بالقلق وعدم الراحة النفسية.

8- فقدان وقت ثمين

الفترة بعد الفجر تُعد من أكثر الأوقات إنتاجية، والنوم خلالها يعني ضياع وقت يمكن استغلاله في العمل أو الدراسة.

9- مشاكل في الهضم

العودة للنوم بعد الاستيقاظ قد تؤثر على نشاط الجهاز الهضمي، خاصة إذا تم تناول الطعام قبل النوم.

 10- انخفاض النشاط والطاقة

بدلًا من الشعور بالنشاط، قد تشعر بتعب مضاعف نتيجة اضطراب دورة النوم.

هل هناك فوائد للاستيقاظ بعد الفجر؟

ينصح الخبراء بالاستيقاظ بعد الفجر وبدء اليوم مبكرًا، حيث يساعد ذلك على:

  • تحسين الحالة المزاجية
  • زيادة الإنتاجية
  • تنظيم النوم
  • تعزيز النشاط البدني
     

هل يجب التوقف تمامًا عن هذه العادة؟

إذا كنت مضطرًا للنوم، يُفضل أن يكون ذلك في صورة “قيلولة قصيرة” لا تتجاوز 30 دقيقة، حتى لا تؤثر على نظام النوم الأساسي.

