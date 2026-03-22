تصعيد جديد في لبنان .. غارات إسرائيلية تضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعد هدوء مؤقت

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارتين على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في منطقتي الكفاءات وحارة حريك، وذلك بعد توقف دام أكثر من 24 ساعة عن الاستهدافات في العاصمة اللبنانية.

وأوضح أن الضربات جاءت بعد إنذارات مسبقة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية بضرورة الإخلاء وعدم العودة، في سياق إجراءات سبق تكرارها خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الغارات تزامنت مع اشتباكات عنيفة في جنوب لبنان بين عناصر حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي المتقدمة برًا، موضحًا أن وتيرة العمليات الميدانية شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الحزب نفّذ نحو 55 عملية خلال يوم واحد، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط الحدود وأهدافًا داخل العمق، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة بين الجانبين.