نهاية لغز الـ96 ألف جنيه.. ضبط سارقي مندوب شحن.. وكشف حيلة البطاقات المفقودة التي برّأت طالبًا وأشعلت السوشيال ميديا

تحولت واقعة سرقة تعرض لها مندوب شحن بإحدى شركات التجارة الإلكترونية إلى قضية رأي عام، بعدما اجتاحت تفاصيلها مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف الواسع مع الضحية، الذي وجد نفسه فجأة أمام خسارة مالية كبيرة نتيجة حيلة محكمة. وبين روايات متضاربة واتهامات متداولة، دخلت الأجهزة الأمنية على خط التحقيق، لتكشف خيوطًا جديدة أعادت رسم ملامح القضية، وأظهرت أن ما حدث لم يكن مجرد واقعة فردية، بل عملية مدبرة تقف خلفها مجموعة منظمة تستغل ثغرات التوصيل الإلكتروني.

بداية الواقعة.. مهمة عمل تتحول إلى كابوس

بدأت القصة عندما تلقى مندوب شحن يعمل بإحدى شركات التسويق الإلكتروني مهمة تسليم عدد من الهواتف المحمولة إلى أحد العملاء في نطاق دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية. وكالمعتاد، توجه المندوب إلى العنوان المحدد، دون أن يتوقع أن هذه المهمة الروتينية ستتحول إلى واحدة من أكثر التجارب صدمة في حياته المهنية.

وبحسب روايته، قام الشخص المستلم باستلام الهواتف من أمام باب الشقة، ثم طلب منه الانتظار للحظات لإحضار المبلغ المالي. لكن تلك اللحظات تحولت إلى صدمة، بعدما اكتشف المندوب أن العميل لم يعد، ليكتشف لاحقًا أنه فر هاربًا من الشرفة الخلفية للشقة، تاركًا وراءه خسارة تقدر بنحو 96 ألف جنيه.

انتشار واسع وتعاطف كبير

لم تمر الواقعة مرور الكرام، إذ سارع المندوب إلى نشر تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بحقوقه ومناشدًا الجهات المعنية بالتدخل. وسرعان ما لاقت القصة تفاعلًا واسعًا من المستخدمين، الذين أعربوا عن تضامنهم مع الضحية، وطالبوا بسرعة القبض على الجاني.

ومع انتشار الفيديو المرتبط بالواقعة، بدأ البعض في تداول معلومات يُعتقد أنها تخص المتهم، من بينها صورة بطاقة رقم قومي، وهو ما أدى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طالب في المرحلة الثانوية، دون التحقق من صحة هذه البيانات.

اتهامات على السوشيال ميديا.. وحقيقة غائبة

ساهمت سرعة تداول المعلومات عبر مواقع التواصل في تضخيم القضية، حيث تم تداول اسم الطالب بشكل واسع، وسط موجة من التعليقات والاتهامات، التي وصلت إلى حد الإدانة المجتمعية قبل صدور أي بيان رسمي.

هذا المشهد يعكس خطورة الاعتماد على مصادر غير موثوقة، خاصة في القضايا الجنائية، حيث يمكن أن تتحول حياة أشخاص أبرياء إلى جحيم بسبب معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.

رواية الأم.. دفاع عن البراءة

في خضم هذا الجدل، خرجت والدة الطالب المتهم عن صمتها، لتكشف عن تفاصيل مغايرة تمامًا لما يتم تداوله. وأكدت أن نجلها لا علاقة له بالواقعة، وأن اسمه أُقحم في القضية دون أي دليل.

وأوضحت أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بنجلها مفقودة منذ شهر سبتمبر 2025، وأن الأسرة حررت محضرًا رسميًا بفقدانها في محافظة مطروح، قبل استخراج بدل فاقد لاحقًا في الإسكندرية، ما يرجح احتمالية استخدام البطاقة من قبل شخص آخر في تنفيذ الجريمة.

أدلة تؤكد الغياب.. والطالب داخل لجنة الامتحان

لم تكتفِ الأم بالنفي، بل قدمت ما يدعم روايتها، مشيرة إلى أن نجلها كان يؤدي امتحانًا رسميًا داخل مدرسته وقت وقوع الحادث. وأكدت أن حضوره مثبت في سجلات المدرسة، إلى جانب شهادات المعلمين وزملائه.

وأضافت أن الامتحان تم عبر التابلت المدرسي، وتم رفعه على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يمكن التحقق منه بسهولة، ما يعزز موقف الطالب ويؤكد عدم تواجده في مسرح الجريمة.

“لم يغادر الإسكندرية”.. تأكيدات الأسرة

وشددت الأسرة على أن الطالب لم يغادر محافظة الإسكندرية منذ عودته من مطروح، وأنه ظل متواجدًا في منطقة العجمي طوال الفترة الماضية، وهو ما يتعارض تمامًا مع الرواية التي ربطته بالواقعة.

وأكدت الأم أن ما حدث هو نتيجة استغلال بطاقة مفقودة، مطالبة بضرورة تحري الدقة قبل توجيه الاتهامات، خاصة في ظل التأثير النفسي والاجتماعي الذي قد يترتب على مثل هذه الشائعات.

تحرك أمني سريع.. كشف خيوط الجريمة

على الجانب الآخر، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص ملابسات الواقعة، حيث تم تلقي بلاغ رسمي من المندوب، وبدأت التحريات لكشف هوية الجناة.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من مندوبي الشحن.

حيلة محكمة.. استغلال بطاقات مفقودة

كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة حول أسلوب تنفيذ الجريمة، حيث اعترف المتهمون بأنهم كانوا يعتمدون على الحصول على صور لبطاقات رقم قومي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها مفقودة.

وبعد ذلك، يقومون باستخدام هذه البيانات المزورة في طلب الأجهزة واستئجار شقة مؤقتة، قبل تنفيذ الجريمة والفرار من الشرفة الخلفية باستخدام سيارة مستأجرة، في خطة مدروسة تهدف إلى تضليل الجهات الأمنية.

تناقضات تثير الشكوك.. وصاحب الشقة في دائرة الضوء

من بين النقاط التي أثارت الجدل، كانت أقوال صاحب الشقة، الذي ذكر أنه قام بتأجير الوحدة قبل الواقعة بيوم واحد فقط، دون عقد رسمي. إلا أن التحريات كشفت أن طلب الشحنة تم قبل الحادثة بخمسة أيام، وعلى نفس العنوان، ما أثار شكوكًا حول روايته.

لكن، وبعد فحص دقيق، تبين عدم وجود صلة له بالجريمة، خاصة أنه يعمل بنظام الإيجار المفروش لفترات قصيرة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إخلاء سبيله.

دور المحامي.. كشف تناقضات وتحليل المشهد

من جانبه، كشف المحامي محمد زيدان، المتخصص في قضايا عمال الديليفري، عن وجود تناقضات في بعض الأقوال، مؤكدًا أن هذه التناقضات ساعدت في توجيه التحقيقات نحو المسار الصحيح.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعاملت بجدية مع الواقعة منذ البداية، وأن ما تم تداوله بشأن تجاهل البلاغ غير صحيح، مشيرًا إلى أن نشر الفيديو ساهم في تسريع وتيرة التحرك وكشف الجناة.

ضبط المسروقات.. واقتراب الحسم

بإرشاد المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

تكشف هذه الواقعة عن أبعاد متعددة تتجاوز مجرد جريمة سرقة، إذ تسلط الضوء على خطورة استغلال البيانات الشخصية، والدور السلبي للشائعات في تشويه سمعة الأبرياء. كما تؤكد أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، خاصة في عصر تتسارع فيه الأخبار دون تدقيق.

وفي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، تبقى الرسالة الأهم هي ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية البيانات الشخصية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تبدأ بسرقة، لكنها تنتهي بأضرار إنسانية أعمق بكثير.