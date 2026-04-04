سهير جودة: خطوبة نجل لميس الحديدي ليلة دافئة تجمع نجوم الإعلام والفن

علقت الإعلامية سهير جودة على أجواء خطوبة نجل الإعلامية لميس الحديدي، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وصفت فيه الحفل بأنه “ليلة استثنائية” مليئة بالمشاعر واللحظات الخاصة.

وأكدت سهير جودة أن الاحتفال جاء بطابع عائلي بسيط، جمع بين لميس الحديدي ووالد العريس الإعلامي عمرو أديب، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين الذين تربطهم بالعائلة علاقات ممتدة لسنوات.

وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الإعلام والفن، من بينهم عماد أديب، عادل أديب، هالة سرحان، منال سلامة، ليلى علوي، وإلهام شاهين، في أجواء اتسمت بالود والقرب.

كما لفتت إلى الأجواء الغنائية خلال الحفل، حيث أحيا المناسبة الفنان هشام عباس، الذي أضفى لمسة خاصة على الحدث، بمشاركة الحضور فرحتهم في ليلة وصفتها بأنها مزيج من الذكريات والمشاعر الصادقة.

وأشادت سهير جودة بإطلالة لميس الحديدي، مؤكدة أنها ظهرت بأناقة هادئة وراقية، عكست بساطة الحفل وخصوصيته، إلا أن أبرز ما ميّزها كان إحساسها كأم تعيش واحدة من أهم لحظات حياتها، وهي ترى ابنها يبدأ مرحلة جديدة.

واختتمت منشورها بالتأكيد على أن الحفل كان مليئًا بالحب والدفء، ليبقى واحدة من الليالي التي لا تُنسى في حياة العائلة

خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

واحتفل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي اليوم الجمعة، بخطبة ابنهما نور على مريم السطوحي، وذلك بعد قراءة الفاتحة في شهر نوفمبر 2025.

وشهد حفل خطبة نور عمرو أديب ومريم السطوحي، حضور والدته لميس الحديدي، وعدد من الأهل والأصدقاء في حديقة المنزل.

في نوفمبر الماضي، عبرت الإعلاميه لميس الحديدي عن فرحتها بقراءة فاتحة نجلها نور عمرو أديب على مريم السطوحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لميس الحديدي: الحمد لله النهارده كانت اول فرحتي و بقيت أم العريس .. قراية فاتحة ابننا نور اديب على الجميلة مريم السطوحي .. ربنا يسعدهم و يتمم فرحتنا .

وشهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة.