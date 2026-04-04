أي جريمة إرتكبها..مصطفى بكري يعلق على استشهاد مهندس بترول مصري في الإمارات

علق الإعلامي مصطفى بكري، على استشهاد المهندس المصري حسام صادق خليفة، إثر حادث مفاجئ داخل موقع عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الحادث الذي وقع نتيجة سقوط شظايا خلال أعمال جارية، أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في مواقع العمل الحيوية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “ماذنب هذا المصري الذي إستشهد نتاج شظايا صاروخ إيراني أطلق على منشآة حبشان لإنتاج الغاز في الإمارات. لم يكن المواطن المصري وحده الضحية ، بل كان هناك ، مصريان آخران واثنان آخران من بنجلاديش . أي جريمة إرتكبها هؤلاء ، وماذا فعلوا . إنهم ضحايا لهذا العدوان الغادر بلاذنب ولاجريرة”.

تفاصيل الحادث داخل موقع “ميرام 4”

وقعت الحادثة داخل موقع “ميرام 4”، التابع لأعمال شركة “بتروجت”، حيث كانت ثلاث أوناش تعمل في الموقع قبل أن تتعرض للقصف، ما أدى إلى تناثر الشظايا بشكل مباشر داخل نطاق العمل. وأفادت المعلومات الأولية أن إحدى هذه الشظايا أصابت السيارة التي كان يستقلها المهندس حسام داخل الموقع، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

كما أسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة بإصابات بالغة، دخل على أثرها في حالة حرجة، بينما أُصيب عدد من العاملين الآخرين بإصابات متفاوتة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة

في سياق متصل، أكدت تقارير أولية أن سبب الحادث يعود إلى إصابة مباشرة من إحدى الشظايا، إلا أن الجهات المختصة لا تزال تواصل تحقيقاتها للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة بدقة، بما في ذلك تحديد مسؤولية الأوناش المستخدمة، وما إذا كانت تابعة للشركة أو مستأجرة من جهات أخرى.

كما تركز التحقيقات على تقييم إجراءات السلامة المتبعة داخل الموقع، ومدى كفايتها في مواجهة مثل هذه الظروف الطارئة.

بيان رسمي.. أضرار وخسائر بشرية ومادية

وفي بيان رسمي، أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن الحادث وقع في منشآت حبشان للغاز، نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح للدفاعات الجوية. وأكد البيان اندلاع حريقين في الموقع، تم التعامل معهما بسرعة وكفاءة من قبل فرق الطوارئ، التي تمكنت من السيطرة على الوضع.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية أثناء عملية الإخلاء، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بإصابات بسيطة، بينهم اثنان من الجنسية المصرية وآخران من الجنسية الباكستانية، فضلًا عن وقوع أضرار مادية جسيمة في المنشآت.

حالة حزن واسعة ورسائل نعي مؤثرة

وفور انتشار الخبر، عمّت حالة من الحزن والأسى بين أسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحد أفراد عائلته: “استُشهد المهندس حسام صادق خليفة إثر قصف على موقع عمله.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما وصفه أحد أقاربه بأنه كان “إنسانًا راقيًا في أخلاقه، طيب القلب، لا يتأخر عن مساعدة أحد، ومخلصًا في عمله إلى أبعد الحدود”، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة إنسانية كبيرة قبل أن يكون خسارة مهنية.

وفي كلمات مليئة بالحزن، استشهد أحد أصدقائه بحديث نبوي شريف، مؤكدًا أن الفقيد كان من أصحاب القلوب الطيبة والسيرة الحسنة، وأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.

رحيل المهندس حسام صادق خليفة لم يكن مجرد حادث عابر، بل مأساة إنسانية تعكس حجم التحديات التي يواجهها العاملون في مواقع العمل الحساسة. وبينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، يبقى الأمل معقودًا على تعزيز إجراءات السلامة، وضمان حماية الأرواح في بيئات العمل المختلفة. وفي الوقت ذاته، تظل سيرة الفقيد الطيبة شاهدة على إنسان عاش مخلصًا في عمله، وترك أثرًا لا يُمحى في قلوب من عرفوه.