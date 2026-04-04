الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

اتهامات بالتحرش أم صراع عائلي؟ فيديوهات متبادلة تشعل أزمة بين شاب وثلاث فتيات .. وصديقه يكشف تفاصيل جديدة

أحمد العيسوي

تحولت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية مثيرة للجدل، بعدما تبادل شاب وثلاث فتيات الاتهامات في مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع، بين ادعاءات بالتحرش وأخرى بالابتزاز. وبين تضارب الروايات، كشفت شهادات مقربين من الطرفين عن خلفية أعمق تتعلق بخلافات عائلية قديمة، مما أضفى على الواقعة أبعادًا أكثر تعقيدًا.

بداية الواقعة.. فيديو يشعل الجدل

بدأت القصة مع تداول مقطع فيديو ظهرت فيه ثلاث فتيات وهن يوجهن اتهامات مباشرة لشاب، متهمات إياه بسوء السلوك والتحرش بهن، وطالبن الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وسرعان ما انتشر الفيديو، مصحوبًا بحالة من الجدل والتعاطف والانقسام بين المتابعين.

رواية الشاب.. نفي واتهام مضاد

في المقابل، لم يتأخر رد الشاب، حيث ظهر في مقطع فيديو آخر نافيًا بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها “ملفقة”، على حد وصفه. وذهب إلى أبعد من ذلك، متهمًا الفتيات بمحاولة ابتزازه وتشويه سمعته، في سياق خلافات عائلية قائمة منذ فترة.

خلفية النزاع.. خلافات ميراث قديمة

وكشف أحد أصدقاء الشاب، عن تفاصيل مهمة قد تفسر ما جرى، مشيرًا إلى وجود نزاعات سابقة بين الطرفين تتعلق بالميراث. وأوضح أن هذه الخلافات ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ فترة، وشهدت تبادلًا للدعاوى القضائية بين أفراد العائلة.

وأضاف أن الشاب كان قد أقام بالفعل دعاوى قضائية ضد عمه وابن عمه، وحصل على أحكام في بعض القضايا، وهو ما أدى إلى احتكاكات متكررة بينهم، قد تكون تطورت إلى الأزمة الحالية.

علاقات عائلية متشابكة

وأشار صديق الشاب إلى أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تربطها صلة قرابة به، حيث إنها ابنة عمه، مؤكدًا أن العائلتين معروفتان بحسن السمعة، وأن الجميع يعيشون في مجتمع صغير تسوده العلاقات العائلية المتداخلة.

وأوضح أن الفتاة ما تزال صغيرة في السن، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه للطرفين، مشددًا على أن ما حدث قد يكون نتيجة تصاعد الخلافات وتدخل “الشيطان” على حد تعبيره في تأجيج الموقف.

تطورات قانونية.. القبض على الطرفين

وفي تطور لافت، أكد المصدر ذاته أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الطرفين، في خطوة تهدف إلى التحقيق في ملابسات الواقعة وكشف الحقيقة الكاملة وراء الاتهامات المتبادلة.

 

تبقى هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لكيف يمكن أن تتحول الخلافات العائلية إلى أزمات علنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب التهدئة والحوار. ومع بدء التحقيقات، تظل الحقيقة الكاملة رهن ما ستسفر عنه الجهات المختصة، في انتظار كلمة القضاء لحسم الجدل وإنهاء النزاع.

