غيث مناف: اتصال السيسي وزيلينسكي يعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأوكرانية كييف، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وتأثيراته على أوروبا. وأضاف أن هذا التواصل يعكس تنسيقًا متزايدًا بين القاهرة وكييف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار مناف إلى أن الاتصال تناول بشكل رئيسي أهمية تأمين إمدادات الطاقة وضرورة العمل على فتح مضيق هرمز، بما يضمن استقرار تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وأكد أن الجانبين شددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد الحيوية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ملف الطاقة، بما يشمل إمكانية نقل الوقود إلى أوروبا، وضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى أوكرانيا والدول الأوروبية المتأثرة بالأزمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد مناف أن الطرفين اتفقا على إجراء سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية بين الوفود المصرية والأوكرانية، لبحث آليات دعم استقرار سوق الطاقة العالمي، وتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن هذا التنسيق يعكس إدراكًا مشتركًا لخطورة المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن زيلينسكي وصف الاتصال بأنه "مهم ومثمر"، مؤكدًا أنه يعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القارة الأوروبية نتيجة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

واختتم مراسل "القاهرة الإخبارية" بالتأكيد على أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في إطار جهود دولية أوسع لاحتواء تداعيات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي.

