استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للزمالك

رباب الهواري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري معسكراً مغلقاً في مدينة الإسكندرية، في إطار التحضيرات الجادة لمواجهة قوية أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي إلى رفع درجة التركيز لدى اللاعبين، وتجهيزهم فنياً وبدنياً بالشكل الأمثل، خاصة أن المباراة تأتي في بداية مشوار مجموعة التتويج التي تضم أقوى الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق بداية قوية في المرحلة الحاسمة من المسابقة، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

أداء المصري في الدور الأول

أنهى النادي المصري منافسات الدور الأول من الدوري وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب، بعدما جمع 32 نقطة من 20 مباراة. وحقق الفريق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات أخرى، بينما تلقى 4 هزائم. ونجح لاعبو المصري في تسجيل 29 هدفاً، في حين استقبلت شباكهم 20 هدفاً، وهو ما يعكس توازناً نسبياً بين الأداءين الهجومي والدفاعي.

التأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

وعلى صعيد آخر، واصل المصري نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تفوقه على فريق الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

مواجهة مرتقبة أمام زد

ويضرب المصري موعداً مع فريق زد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد تأهل الأخير على حساب المقاولون العرب. ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية، في ظل رغبة الفريقين في بلوغ المباراة النهائية وتحقيق إنجاز جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد