المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للزمالك

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري معسكراً مغلقاً في مدينة الإسكندرية، في إطار التحضيرات الجادة لمواجهة قوية أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي إلى رفع درجة التركيز لدى اللاعبين، وتجهيزهم فنياً وبدنياً بالشكل الأمثل، خاصة أن المباراة تأتي في بداية مشوار مجموعة التتويج التي تضم أقوى الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق بداية قوية في المرحلة الحاسمة من المسابقة، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

أداء المصري في الدور الأول

أنهى النادي المصري منافسات الدور الأول من الدوري وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب، بعدما جمع 32 نقطة من 20 مباراة. وحقق الفريق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات أخرى، بينما تلقى 4 هزائم. ونجح لاعبو المصري في تسجيل 29 هدفاً، في حين استقبلت شباكهم 20 هدفاً، وهو ما يعكس توازناً نسبياً بين الأداءين الهجومي والدفاعي.

التأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

وعلى صعيد آخر، واصل المصري نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تفوقه على فريق الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

مواجهة مرتقبة أمام زد

ويضرب المصري موعداً مع فريق زد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد تأهل الأخير على حساب المقاولون العرب. ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية، في ظل رغبة الفريقين في بلوغ المباراة النهائية وتحقيق إنجاز جديد