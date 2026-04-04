قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة فاركو في الدوري المصري

رباب الهواري

أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، قائمة الفريق التي تستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يقام على ستاد الجيش ببرج العرب.

استعدادات قوية قبل اللقاء

يدخل غزل المحلة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع أهمية المرحلة الحالية من المسابقة، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الفرق. وحرص الجهاز الفني على اختيار مجموعة متوازنة من اللاعبين تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

حراسة المرمى والدفاع

ضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كلًا من: عامر عامر، أحمد النفراوي، ومحمود نبيل، حيث يعول الجهاز الفني عليهم لتقديم أداء قوي وتأمين الشباك.

أما في خط الدفاع، فتواجد عدد من الأسماء البارزة مثل: موري توريه، أحمد فوزي، أحمد ياسر، أحمد العش، يوسف العزب، أحمد شوشة، ورشاد العرفاوي، في محاولة لفرض الصلابة الدفاعية أمام هجوم فاركو.

خط الوسط والهجوم

في خط الوسط، ضمت القائمة: سيف الإمام، سعيدي كيبو، عموري، أحمد الشيخ، يحيى زكريا، محمد أشرف، ومحمود مجدي، بالإضافة إلى جريندو، ومعاذ عبد السلام، وجيمي موانجا، وبسام وليد، وهي مجموعة تمتاز بالقدرة على صناعة اللعب والتحول السريع.

كما شهدت القائمة تواجد اللاعب أرموتشة، الذي يمثل إضافة هجومية مهمة للفريق في هذه المباراة.

طموح المحلة في حصد النقاط

يسعى غزل المحلة إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام فاركو، في ظل المنافسة الشرسة خلال هذه المرحلة من الدوري، حيث يطمح الفريق في تحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الخطر، مستفيدًا من جاهزية لاعبيه والرغبة الكبيرة في تقديم أداء قوي يرضي الجماهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد