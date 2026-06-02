مي عز الدين: بدايتي كانت بإرادتي.. وتجربة قلبي ومفتاح أثرت عليّ نفسيًا

كشفت الفنانة مي عز الدين أن دخولها المجال الفني جاء بقرار شخصي منها، مشيرة إلى أنه تواصلت بنفسها مع صناع العمل في بداياتها حتى حصلت على أول فرصة تمثيل بعد لقاء مباشر مع المخرج محمد النجار.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كانت في السنة الأخيرة من الجامعة حين بدأت مشوارها، وكانت تركيزها الأكبر على الاستمرار وليس الشهرة، رغم القلق الدائم بشأن خطواتها التالية.

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن تصوير مسلسل “قلبي ومفتاحه” كان تجربة مؤثرة نفسيًا، حيث اندمجت مع الشخصية بشكل كبير، ما جعلها تمر بحالة صعبة بعد انتهاء التصوير، احتاجت خلالها إلى فترة من العزلة للتعافي.

وأشارت إلى أن دعم المخرج تامر محسن وزملائها في العمل ساعدها على تجاوز تلك المرحلة واستعادة توازنها تدريجيًا، مشددة على أن النجاح بالنسبة لها شعور استثنائي مرتبط بالجهد والتعب.