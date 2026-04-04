غرق مزارع داخل بركة بمزرعة في الفرافرة الوادي الجديد

لقي عامل زراعي مصرعه غرقًا، إثر سقوطه داخل بركة ري بمزرعة تابعة لمنطقة استثمارية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



غرق مزارع داخل بركة بالوادي الجديد

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة حادث غرق، مما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية والطبية المختصة.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع "مدحت عبد الحميد عبد الرحيم"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل زراعي مغترب ينتمي لمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب فقد حياته نتيجة الغرق في بركة ري مخصصة لتجميع المياه داخل مزرعة استثمارية في منطقة " أبو منقار" في مركز الفرافرة.

على الفور، جرى نقل جثة المتوفى عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.