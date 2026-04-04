الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

رغم الغلاء.. كيف توفر فلوس كل شهر بسهولة بدون حرمان أو ضغط

أسماء عبد الحفيظ

في ظل تزايد الأعباء المعيشية، أصبح التوفير هدفًا أساسيًا للكثير من الأسر، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق ذلك دون الشعور بالحرمان أو التأثير على نمط الحياة. والحقيقة أن التوفير لا يتطلب دخلًا مرتفعًا بقدر ما يحتاج إلى وعي مالي وعادات يومية بسيطة يمكن تطبيقها بسهولة.

في هذا التقرير، نستعرض خطوات عملية تساعدك على توفير جزء من دخلك الشهري دون تعقيد، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ابدأ بتحديد هدف واضح

أول خطوة في طريق التوفير هي تحديد هدف محدد، سواء كان ادخار مبلغ معين، أو تغطية مصروفات طارئة، أو حتى التخطيط لشراء شيء مهم. وجود هدف واضح يمنحك دافعًا للالتزام ويجعل التوفير أكثر جدية.

 ضع ميزانية شهرية

تحديد ميزانية شهرية يساعدك على معرفة أين تذهب أموالك. قم بتقسيم دخلك إلى بنود أساسية مثل الإيجار، الطعام، المواصلات، ثم حدد جزءًا ثابتًا للتوفير، حتى لو كان بسيطًا.

قاعدة ادفع لنفسك أولًا

ينصح خبراء المال بتخصيص نسبة من الدخل للتوفير فور استلامه، قبل بدء الصرف. هذه الطريقة تضمن ادخار مبلغ ثابت شهريًا دون الاعتماد على ما يتبقى من المال.

قلل الشراء العشوائي

التسوق بدون خطة يؤدي إلى إنفاق غير ضروري. حاول دائمًا إعداد قائمة بالمشتريات والالتزام بها، وتجنب العروض التي تدفعك لشراء أشياء لا تحتاجها.

راقب مصاريفك اليومية

تتبع المصروفات، حتى الصغيرة منها، يساعدك على اكتشاف مصادر الهدر. يمكنك استخدام تطبيقات أو دفتر بسيط لتسجيل ما تنفقه يوميًا.

تحكم في المصاريف الصغيرة

المصاريف اليومية مثل القهوة أو الوجبات السريعة قد تبدو غير مؤثرة، لكنها تتراكم مع الوقت. تقليل هذه النفقات يمكن أن يوفر مبلغًا جيدًا بنهاية الشهر.

وفر في استهلاك الكهرباء

تقليل استهلاك الكهرباء من خلال فصل الأجهزة غير المستخدمة واستخدام الإضاءة الموفرة يساهم في خفض الفاتورة الشهرية، وهو شكل غير مباشر من التوفير.

 خطط لوجباتك

إعداد الطعام في المنزل بدلًا من الطلب الجاهز يوفر الكثير من المال، كما يمنحك تحكمًا أفضل في جودة الطعام وتكلفته.

 استخدم الدفع النقدي

الدفع النقدي يجعلك أكثر وعيًا بقيمة المال مقارنة بالدفع الإلكتروني، ما يساعدك على تقليل الإنفاق غير الضروري.

 النتائج تبدأ من أول شهر

عند الالتزام بهذه الخطوات، ستلاحظ فرقًا واضحًا في مصروفاتك خلال فترة قصيرة، وقد تتمكن من ادخار جزء من دخلك دون الشعور بأي ضغط.

