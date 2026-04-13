اقتصاد

آخر تحديث .. سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في 14 بنك اليوم

علياء فوزى

تراجعت أسعار الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وهي أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي  اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر  اليوم الإثنين  13-4-2026:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.15 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين  13-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.13 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الإثنين  13-4-2026  عند:

سعر الشراء: 14.09 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.07 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني  اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الإثنين  13-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.69 جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الإثنين  13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.14جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين

14.15جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الإثنين

14.15 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي  اليوم الإثنين 

14.11 جنيه.

اليوم إجازة 

وأعلن البنك المركزي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي يومي الأحد واثنين .

وفقًا لقرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من يوم الأحد بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غد الثلاثاء. 

أسعار الريال السعودي أسعار الريال السعودى اليوم الجنيه المصري موسم الحج

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

