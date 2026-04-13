اقتصاد

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

علياء فوزى

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار لعملائه اليوم مسجلا 53.09 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين  13 أبريل 2026:
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو :
53.10 جنيه للشراء 
53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند: 

53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو :
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:
53.08 جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:
53.07 جنيه للشراء 
53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:
53.05جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
53.04جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو:
52.99 جنيه للشراء 
53.09جنيه للبيع

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الإثنين عند :

 53.07 جنيه للشراء

 53.21 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

53.10 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

53.09 جنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
53.11 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
لكزس GX
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

