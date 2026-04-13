سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار واضح أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، ما ساهم في ثبات الأسعار لدى أغلب البنوك دون تغييرات تذكر مقارنة بالفترة الماضية.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة دقيقة من البنوك لحركة النقد الأجنبي، في إطار الحرص على استقرار السوق المصرفي وتوفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، ليظل من بين البنوك الحكومية التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الصرف.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسط الأسعار الرسمية المتداولة في السوق.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، مواصلًا نفس المستويات المسجلة في البنوك الحكومية الكبرى.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 53.04 جنيه للشراء و53.14 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك فيصل نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا ملحوظًا في الأسعار بين مختلف البنوك.

ويحظى سعر الدولار باهتمام واسع من قبل المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع، خاصة المستوردة منها، إلى جانب ارتباطه بحركة الاقتصاد بشكل عام، حيث يؤثر على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، مما يجعل استقراره مؤشرًا إيجابي على استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.