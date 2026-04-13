بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-4-2026 والقنوات الناقلة
90 مليار يورو فجرت الأزمة.. انقسامات كبرى داخل أوروبا بسبب حرب إيران وأمريكا
رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الأخير
هل يحترق عداد الكهرباء بسبب "الأحمال الزائدة"؟.. إليك الحقيقة وكيفية الوقاية
صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بكم دقيقة؟.. الإفتاء تحدد وقتها الصحيح
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
ترامب: بابا الفاتيكان يعتقد أن امتلاك إيران أسلحة نووية مقبول
الأرصاد تحذر من موجة حارة وأتربة اليوم الأثنين
هل نزول البلاء يعني غضب الله عز وجل على عباده؟.. الافتاء تجيب
مضحكة للغاية.. إيران تسخر من تهديدات ترامب بشأن الحصار البحري
حالة الطقس.. تحذير عاجل للسائقين: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق السريعة والزراعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار واضح أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، ما ساهم في ثبات الأسعار لدى أغلب البنوك دون تغييرات تذكر مقارنة بالفترة الماضية.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة دقيقة من البنوك لحركة النقد الأجنبي، في إطار الحرص على استقرار السوق المصرفي وتوفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، ليظل من بين البنوك الحكومية التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الصرف.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسط الأسعار الرسمية المتداولة في السوق.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، مواصلًا نفس المستويات المسجلة في البنوك الحكومية الكبرى.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 53.04 جنيه للشراء و53.14 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك فيصل نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا ملحوظًا في الأسعار بين مختلف البنوك.

ويحظى سعر الدولار باهتمام واسع من قبل المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع، خاصة المستوردة منها، إلى جانب ارتباطه بحركة الاقتصاد بشكل عام، حيث يؤثر على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، مما يجعل استقراره مؤشرًا إيجابي على استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمود الهواري

البحوث الإسلامية: الأمَّة تعيش واقعًا معقَّدًا | صور

صلاة الطفل

أمين الفتوى: الابتلاء قد يكون رفعًا للدرجات أو تكفيرًا للذنوب

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة تولي دفن النساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد