أجواء احتفالية بالغردقة ثاني أيام عيد الأضحى ترفع نسبة الإشغال بالفنادق

شهدت فنادق ومنتجعات الغردقة السياحية زيادة فى نسب الاشغالات السياحية تزامنا مع احتفالات ثان أيام عيد الأضحى المبارك وتوافد كبير على فنادق الغردقة من المصريين و الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء احتفالية مبهجة وسط تبادل التهاني بعيد الاضحى المبارك.



وكشف خالد الصغير الخبير السياحي بالغردقة أن الفنادق نظمت احتفالية كبرى اليوم بمشاركة المصريين والأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة علي الشواطئ بمشاركة في ثاني أيام العيد وحرص السائحين الأجانب علي المشاركة فى الأجواء الاحتفالية والاستمتاع بالعروض الاستعراضية.

موضحاً بأن فقرات الحفل جاءت متنوعة حيث العروض الفولكلورية التراثية والشو البرازيلي و موسيقي المارش في أجواء مبهجة وسط إجراءات تنظيمية عالية المستوي.

ومن جانبه أشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر الي إرتفاع نسب الاشغالات بالفنادق و المنتجعات السياحية ووصلت إلى 90% من المصريين و النزلاء الأجانب تزامنا مع احتفالات عيد الاضحى المبارك

في أجواء من الرواج السياحي نتيجة الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر.