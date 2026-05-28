39.12 دينار كويتي.. آخر تحديث لسعر الذهب في ثاني أيام العيد

استقر سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحي المبارك 28-5-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب في الكويت

وأظهرت تعاملات الذهب في الكويت ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 39 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 44.725 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 41 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 39.125 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 33.525 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 313 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب 4499 دولار

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 1390 دينار كويتي.ر