قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب محليا، متأثرة بهبوطه في البورصة العالمية وسط تحركات عسكرية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز، بعد فشل المفاوضات الأمريكية والإيرانية أمس الأحد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بقيمة 20 جنيها في الجرام الواحد، فيما تراجع سعر الأوقية نحو 25 دولارا.

ويرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8170 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7150 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7100 جنيه.

هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6130  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6085 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4765 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4735 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.200 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.800 ألف جنيه. 

الذهب الان

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254160 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252235جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.77 جنيه مقابل 53.13 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4725 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد