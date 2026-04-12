قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة
عمرو الشوبكي: إنهاء المفاوضات في إسلام أباد ورقة ضغط أمريكية على أيران
الأهلي يستعين بتصريحات رويز لتصعيد الأزمة مع اتحاد الكرة إلى وزير الرياضة| خاص
رأسية مونيز.. صن دوانز يتقدم على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خطوات تصعيدية من جانب الأهلي للرد على الأزمة مع اتحاد الكرة| تفاصيل
تصعيد دولي محتمل.. كوبا تهدد بالرد العسكري حال أي استهداف أمريكي
عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على التوجيه بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف
رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران
تراجع الدعم الدولي لإسرائيل.. وتحذيرات من انقسام أمريكي وتصعيد مع إيران
تحركات دبلوماسية مرتقبة.. وسطاء يسعون لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران
برلماني: 20% فقط استطاعوا استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

للبيع والشراء .. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف نهاية تعاملات اليوم.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8170 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7150 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6130  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6085 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4765 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4735 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.200 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي56.800 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254160 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252385 جنيهًا.

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.50 جنيه مقابل 53.27 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4750 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تامر حسني
تامر حسني
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
