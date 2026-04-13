سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8190جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7165 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6140 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4745 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.350 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.920 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254695 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252915جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.62 جنيه مقابل 53.34 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4750 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.