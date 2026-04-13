قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو
هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
11.5 مليار دولار.. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد إيران
ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
كنت هموت بجد.. طارق النهري يكشف كواليس أصعب مشاهده في المداح| فيديو
دعاء الصباح مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق
من قلب باريس.. أقباط مصر بفرنسا في عيد القيامة: "الرئيس السيسي أعادنا لحضن الوطن"
إيران ترد على تهديد ترامب: سيبقى مضيق هرمز تحت سيطرتنا إلى الأبد
شم النسيم 2026 اليوم.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وهل يخالف الشرع؟
كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي
بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية

مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8190جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7165 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6140  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6100 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4745 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.350 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.920 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254695 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252915جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.62 جنيه مقابل 53.34 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4750 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر بيع جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب 21 اليوم

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة بدون المصنعية

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

هل الميت يُعذَّب في قبره

هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب يتحدى المذيعين بتناول الفسيخ على الهواء: أكلة مصرية أصيلة بطعم غير عادي

جلال النقاش

مأساة "النقاش" جلال.. إصابة خطيرة في العين وإهمال لساعات كاد يفقده بصره

إيران وأمريكا

سباق مع الزمن في طهران.. خارجية الشيوخ: إسرائيل تُسرّع الحرب قبل تغيّر الدعم الأمريكي

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد