سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة بدون المصنعية

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الذهب عيار21 اليوم باعتباره الأكثر تداولاً عند الشراء، حيث تخطى سعره حاجز ال7 ألاف جنيهاً وسط صعود وهبوط أسعار الذهب مؤخراً بسبب الأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، بحسب شعبة الذهب ..

سعر جرام الذهب عيار 24



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، نحو 8182 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، نحو 7160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18



واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، عند 6137 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، نحو 4773 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم



أما سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21، فسجل خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، نحو 57280 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا



وعالميا، سجل سعر الذهب اليوم خلال ختام تعاملات الأحد الموافق 12 أبريل 2026، فى الأسواق العالمية، نحو 4748 دولارًا.

ارتفاع الطلب على الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

وتلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.