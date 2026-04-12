تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية داخل محلات الصاغة، وذلك عقب تراجع ملحوظ خلال التعاملات، حيث فقد الجرام نحو 40 جنيهًا، ما أحدث حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وهو ما ساهم في تقليل حدة التذبذب التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية، خاصة مع تراجع الطلب بشكل نسبي.





سعر الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، سجلت الأسعار داخل السوق المستويات التالية:

عيار 24: نحو 8128 جنيهًا للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 21 : نحو 7160 جنيهًا للجرام قبل إضافة المصنعية

عيار 18: نحو 6137 جنيهًا للجرام

وعند حساب سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية، يتم إضافة تكلفة تتراوح بين 100 و250 جنيها للجرام، وذلك حسب نوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 57,280 جنيهًا، وهو ما يعادل قيمة 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز وسائل الادخار التي يفضلها الكثير من المواطنين، نظرًا لسهولة تداوله وقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات.

استقرار عالمي يدعم السوق

على المستوى العالمي، استقر سعر الذهب عند نحو 4747.2 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق ، وساهم في استقرار سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية.

ويأتي هذا الثبات في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

العلاقة بين الذهب والدولار

تظل العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار، حيث يتحرك الذهب غالبًا في الاتجاه المعاكس لقوة الدولار.

ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يتراجع الإقبال على الذهب، ما يؤثر بشكل غير مباشر على سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية داخل السوق.



العوامل العالمية المؤثرة على أسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن عام 2026 قد يشهد تحركات كبيرة في أسعار الذهب نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها:

التوترات السياسية العالمية

الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية

سياسات البنوك المركزية

معدلات الفائدة العالمية

وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية خلال الفترة المقبلة.