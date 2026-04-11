تراجع 15 جنيهًا في تعاملات اليوم .. سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب للمرة الثانية خلال تعاملات مساء اليوم السبت 11-4-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب تراجع

فقد سعر الذهب مساء اليوم مقدار 10 جنيهات جديدة مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية، ليصل مجمل ما خسره المعدن الأصفر في يوم نحو 15 جنيهًا من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له 7160 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 8182 جنيهًأ للشراء و 8148 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7501 جنيهًا للشراء و 7469 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7130 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6137 جنيهًا للشراء و 6111 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 52.28 ألف جنيه للشراء و 57.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و 4748 دولار للبيع.