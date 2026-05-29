رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى| صور

وسط مشاهد إيمانية تغمرها الطمأنينة، واصل حجاج بيت الله الحرام أداء شعائرهم في مشعر منى، حيث توافدت جموع الحجيج منذ الساعات الأولى من صباح ثاني أيام التشريق إلى جسر الجمرات، لأداء نسك رمي الجمرات في أجواء اتسمت بالانسيابية والتنظيم، بينما بدأ الحجاج المتعجلون الاستعداد لمغادرة منى بعد إتمام مناسكهم، حاملين معهم ذكريات روحانية لا تُنسى من رحلة الحج المباركة.



ومن جانبه أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، أن بعثة حج القرعة بدأت بالفعل في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادق إقامتهم بمكة المكرمة، فور انتهائهم من أداء نسك رمي الجمرات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تفويج الجزء الأكبر من الحجاج، مع استمرار نقل الأعداد المتبقية على مدار اليوم.

وأوضح أن أعضاء البعثة حرصوا على المرور على الحجاج داخل مخيماتهم بمشعر منى، لحصر الراغبين في التعجل، وإعداد كشوف بأسمائهم تمهيداً لتفويجهم إلى مقار إقامتهم بمكة، بينما سيتم تفويج الحجاج غير المتعجلين غداً السبت، وفقاً لرغباتهم وخطط التفويج المعدة مسبقاً.

وأشار إلى أن موسم الحج هذا العام شهد اختفاءً كاملاً لظاهرة افتراش حجاج القرعة لطرقات مشعر منى، مرجعاً ذلك إلى الموقع المتميز للمخيمات وقربها من جسر الجمرات، إلى جانب التوسع الكبير في الخدمات المقدمة داخل المخيمات، وفي مقدمتها زيادة أعداد دورات المياه المتنقلة وأحواض الوضوء، وهو ما ساهم في توفير الراحة للحجاج وعدم اضطرارهم لمغادرة مخيماتهم أو الافتراش





