الذهب في أسبوع.. كيف شكلت السياسة وأسعار النفط والدولار مسار المعدن الأصفر؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حالة من التذبذب الملحوظ، متأثرة بالتغيرات الجيوسياسية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليبدأ الذهب هذا الاسبوع على استقرار نسبي بعد رحلة صعود وهبوط.

ومع متابعة حركة المعدن الأصفر خلال الأيام السبعة الماضية، نجد أن الذهب حقق مكاسب إجمالية طفيفة رغم التراجع في الأيام الأخيرة:

بداية الأسبوع (الأحد 5 أبريل): افتتح الذهب الأسبوع عند مستويات منخفضة نسبياً، حيث سجل عيار 21 (الأكثر طلباً) نحو 7,110 جنيهات.

ذروة الأسبوع (الثلاثاء 7 أبريل): اندفع الذهب نحو القمة مدفوعاً بالتوترات الإقليمية، ليصل عيار 21 إلى 7,200 جنيه، وعيار 24 إلى 8,229 جنيهاً.

ومع اقتراب ختام الأسبوع، وتحديداً بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي 9 أبريل:

بدأ المعدن الأصفر في التخلي عن جزء من مكاسبه تزامناً مع أنباء التهدئة السياسية، ليغلق الأسبوع عند مستوى 7,190 جنيهاً لعيار 21، و8,217 جنيهاً لعيار 24، مع استقرار نسبي شهده يوم الجمعة عند مستويات قريبة جداً من إغلاق الخميس.

انطلاقة الأسبوع الجديد:

ومع بداية الأسبوع الجديد اليوم السبت 11 أبريل، استهل الذهب تعاملاته بحالة من الاستقرار تماشياً مع عطلة البنوك والبورصات العالمية.

وسجل سعر الجرام عيار 24 اليوم نحو 8,194 جنيهاً للشراء و8,148 جنيهاً للبيع.

أما العيار الأكثر انتشاراً في الأسواق المصرية، وهو عيار 21، فقد استقر عند 7,170 جنيهاً للشراء و7,130 جنيهاً للبيع.

وفي ذات السياق، سجل عيار 18 نحو 6,146 جنيهاً،

بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 57,360 جنيهاً،

وبلغ سعر الأونصة عالمياً وفقاً لآخر تحديث 254,862 جنيهاً.



ويرى الخبراء أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن مثلث "الدولار، النفط، والسياسة"، وبسبب عدم استقرار كل هذه العوامل التي تؤثر في سعر الذهب محلياً، فتبقى الأسواق المحلية في حالة "ترقب حذر" خلال هذا الأسبوع لأية تغيرات قد تطرأ على سعر الذهب في مصر.