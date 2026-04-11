بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الإسبوع الماضي .. هل يواصل الذهب الصعود؟

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والذي لا تزال الأسواق تقيم مدى ‌صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4761.79 دولار للأوقية (الأونصة) ويحقق مكاسب تجاوزت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 4787.40 دولار.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونج "... نتوقع معركة شرسة قبل الوصول ⁠إلى مستوى خمسة آلاف دولار، وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى إعادة إشعال موجة صعود".

وأدى وقف إطلاق النار إلى وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه لم يخفف بعد الحصار المفروض على مضيق هرمز أو ينهي الصراع الموازي بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال ديفيد ميجر مدير قسم تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز "مع انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط، ‌زادت ⁠التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت ما، وتعرض الدولار لضغوط"، مما منح الذهب دعما قويا.

ويتجه الدولار نحو انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في الولايات المتحدة في مارس آذار لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات مع زيادة أسعار النفط بسبب حرب إيران واستمرار تبعات الرسوم الجمركية.

وزاد الطلب على ⁠الذهب قليلا في الهند هذا الأسبوع قبل احتفال رئيسي، لكن ارتفاع الأسعار أثر سلبا على المعنويات وانخفضت العلاوات في الصين.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 76.26 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 2053.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1527.44 دولار.