أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية 11 أبريل 2026

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في السعودية وسط تحركات لافتة في ظل استمرار ارتفاع الأونصة الدولية فوق مستوى 4772 دولاراً، مما انعكس مباشرة على أسعار جميع العيارات في محلات الصاغة بالمملكة.

سعر الجنيه الذهب بالمملكة

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 503.50 ريالاً للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4027.75 ريالاً، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 431.50 ريالاً.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بجميع العيارات

كشفت بيانات السوق عن أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:

عيار 24: 575.50 ريالاً للجرام

575.50 ريالاً للجرام عيار 22: 527.50 ريالاً للجرام

527.50 ريالاً للجرام سعر الذهب عيار 21 اليوم: 503.50 ريالاً للجرام

503.50 ريالاً للجرام عيار 18: 431.50 ريالاً للجرام

431.50 ريالاً للجرام الجنيه الذهب: 4027.75 ريالاً

4027.75 ريالاً أونصة الذهب بالريال: 17897.25 ريالاً

17897.25 ريالاً أونصة الذهب بالدولار: 4772.59 دولاراً

نصاب الزكاة على الذهب اليوم

حدّد الفقهاء نصاب زكاة الذهب بـ85 جراماً من عيار 24، وعلى أساس أسعار الذهب اليوم في السعودية يبلغ نصاب الزكاة 48917.50 ريالاً، وهو المبلغ الذي إذا بلغه ما يملكه المسلم من ذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشر أي 2.5%.

الأونصة تقود الارتفاع وعيار 21 الأكثر طلباً

تواصل أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتباطها الوثيق بحركة الأونصة الدولية التي تجاوزت 4772 دولاراً، في ظل مخاوف اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويبقى سعر الذهب عيار 21 اليوم البالغ 503.50 ريالاً الأكثر إقبالاً في السوق السعودية لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية والمهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب اليوم المُعلنة تخص الجرام الخام دون أجرة الصنعة التي تتفاوت من محل لآخر، وقد تُضاف إليها رسوم تصنيع تتراوح بين 5 و15% حسب نوع المشغول.

وينصح المختصون دائماً بمقارنة سعر الذهب اليوم بين أكثر من صائغ قبل الإقدام على الشراء، لا سيما في ظل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية.