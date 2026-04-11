الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية 11 أبريل 2026

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في السعودية وسط تحركات لافتة في ظل استمرار ارتفاع الأونصة الدولية فوق مستوى 4772 دولاراً، مما انعكس مباشرة على أسعار جميع العيارات في محلات الصاغة بالمملكة. 

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 503.50 ريالاً للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4027.75 ريالاً، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 431.50 ريالاً.

كشفت بيانات السوق عن أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:

  • عيار 24: 575.50 ريالاً للجرام
  • عيار 22: 527.50 ريالاً للجرام
  • سعر الذهب عيار 21 اليوم: 503.50 ريالاً للجرام
  • عيار 18: 431.50 ريالاً للجرام
  • الجنيه الذهب: 4027.75 ريالاً
  • أونصة الذهب بالريال: 17897.25 ريالاً
  • أونصة الذهب بالدولار: 4772.59 دولاراً

حدّد الفقهاء نصاب زكاة الذهب بـ85 جراماً من عيار 24، وعلى أساس أسعار الذهب اليوم في السعودية يبلغ نصاب الزكاة 48917.50 ريالاً، وهو المبلغ الذي إذا بلغه ما يملكه المسلم من ذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشر أي 2.5%.

تواصل أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتباطها الوثيق بحركة الأونصة الدولية التي تجاوزت 4772 دولاراً، في ظل مخاوف اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. 

ويبقى سعر الذهب عيار 21 اليوم البالغ 503.50 ريالاً الأكثر إقبالاً في السوق السعودية لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية والمهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب اليوم المُعلنة تخص الجرام الخام دون أجرة الصنعة التي تتفاوت من محل لآخر، وقد تُضاف إليها رسوم تصنيع تتراوح بين 5 و15% حسب نوع المشغول.

وينصح المختصون دائماً بمقارنة سعر الذهب اليوم بين أكثر من صائغ قبل الإقدام على الشراء، لا سيما في ظل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية.

