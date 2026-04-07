مكاسب متتالية للذهب في السعودية منذ بداية الأسبوع .. وهذه أسعار الأعيرة اليوم

واصلت أسعار الذهب في السعودية تسجيل ارتفاعات متتالية منذ بداية الأسبوع، مع استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للأونصة بالدولار، إلى جانب حركة البيع والشراء وكثرة الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين في أوقات التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا الصعود التدريجي في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مع تغيرات محدودة في سعر الدولار وحركة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب بالسعودية في منتصف تعاملات اليوم كالتالي؛

أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24

565.75 ريال

عيار 22

518.75 ريال

عيار 21

495.00 ريال

عيار 18

424.25 ريال

الجنيه الذهب

3,960.50 ريال

الأونصة بالريال

17,598.25 ريال

الأونصة بالدولار

4,692.85 دولار

وتشير تحركات الأسعار إلى استمرار الاتجاه الصاعد منذ بداية الأسبوع مع اختلافات طفيفة بين جلسة وأخرى، ليحقق الذهب مكاسب متتالية خلال الاسبوع الجاري، ويترقب الجميع تحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.