إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

كشف الإعلامي أحمد موسي ، عن تصريحات متداولة في الإعلام التركي، بشأن هجوم مسلح على القنصلية الاسرائيلية في إسطنبول.

وقال الإعلام التركى : تن مقتل وإصابة ٥ فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية فى إسطنبول .

وأضاف : "الأمن التركى يعلن مقتل 3 مسلحين ".



في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه أنظار العالم إلى التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حالة التوتر الحالية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح أن الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط، بل تمتد بشكل مباشر إلى الاقتصاد العالمي، حيث تتأثر سلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وهو ما يفرض على الدول حالة من الاستعداد الدائم للتعامل مع أي متغيرات مفاجئة.