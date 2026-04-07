منجي بدر: حرب إيران تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط لصالح بعض الدول

قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض إن جميع دول العالم تتحمل آثارًا اقتصادية نتيجة الحرب الراهنة في إيران، إلا أن حجم الفاتورة يختلف من دولة لأخرى، مع تأكيده أن العبء الأكبر يقع على إيران وإسرائيل.

وأضاف بدر، خلال لقائه بالإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الحرب أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصادات الضعيفة عالميًا، بينما شهدت بعض الدول مثل روسيا والصين استفادة نسبية من الأزمة.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للبترول استفادت من ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى زيادة كبيرة، مؤكدًا أن الطاقة تظل عنصرًا أساسيًا واستراتيجيًا في الحروب، وأن الاقتصادات الناشئة ستظل متأثرة لفترة طويلة في ظل الوضع الحالي.

وأوضح: كل الدول المنتجة للبترول مستفيدة من حرب إيران، بعد ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة وصلت إلى 60 %.



