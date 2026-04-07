قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط تواصل الارتفاع مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران

أسعار النفط تواصل الارتفاع مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران
أ ش أ

 واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها خلال التداولات الآسيوية اليوم / الثلاثاء /، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تصعيد عسكري محتمل في منطقة الشرق الأوسط، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو ارتفاعا بنسبة 0.4% لتصل إلى 110.20 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% لتستقر عند 113.32 دولار للبرميل، ليكون هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي.

وتسود حالة من القلق في الأسواق العالمية بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمي، حيث أدت الاضطرابات التي شهدتها حركة الناقلات مؤخرا إلى تقليص توقعات المعروض وزيادة "علاوة المخاطر" في الأسواق.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، واجهت جهود تهدئة الصراع عقبات ملموسة بعدما رفضت طهران مقترحا تدعمه الولايات المتحدة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وإعادة فتح المضيق تدريجيا بالتزامن مع مفاوضات لرفع العقوبات.

واشترطت إيران إنهاء دائما للأعمال العدائية، والحصول على ضمانات ملزمة ضد أي هجمات مستقبلية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار.

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مهلة "الثلاثاء" نهائية وغير قابلة للتمديد، محذرا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، مؤكدا في تصريحات عدائية قدرة بلاده على حسم المواجهة سريعا.

ويرى محللون أن زيادة الإنتاج المتواضعة من جانب تحالف "أوبك+" تظل غير كافية لتعويض الخسائر المحتملة في حال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أبقى أسواق الطاقة في حالة ترقب شديد لاحتمالات حدوث اضطرابات أوسع في منطقة الخليج.

أسعار النفط العالمية التداولات الآسيوية مخاوف المستثمرين تصعيد عسكري منطقة الشرق الأوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: يوم الصحة العالمي دعوة للحفاظ على نعمة الجسد وترسيخ ثقافة الوعي الصحي

الشيخ عويضة عثمان

حكم إيداع الوالدين في دار المسنين بسبب أو بدون .. أمين الإفتاء يوضح

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم ابنة عمران: أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين

أيقونة العفة.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد