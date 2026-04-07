أسعار النفط تواصل الارتفاع مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران

واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها خلال التداولات الآسيوية اليوم / الثلاثاء /، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تصعيد عسكري محتمل في منطقة الشرق الأوسط، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو ارتفاعا بنسبة 0.4% لتصل إلى 110.20 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% لتستقر عند 113.32 دولار للبرميل، ليكون هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي.

وتسود حالة من القلق في الأسواق العالمية بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمي، حيث أدت الاضطرابات التي شهدتها حركة الناقلات مؤخرا إلى تقليص توقعات المعروض وزيادة "علاوة المخاطر" في الأسواق.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، واجهت جهود تهدئة الصراع عقبات ملموسة بعدما رفضت طهران مقترحا تدعمه الولايات المتحدة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وإعادة فتح المضيق تدريجيا بالتزامن مع مفاوضات لرفع العقوبات.

واشترطت إيران إنهاء دائما للأعمال العدائية، والحصول على ضمانات ملزمة ضد أي هجمات مستقبلية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار.

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مهلة "الثلاثاء" نهائية وغير قابلة للتمديد، محذرا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، مؤكدا في تصريحات عدائية قدرة بلاده على حسم المواجهة سريعا.

ويرى محللون أن زيادة الإنتاج المتواضعة من جانب تحالف "أوبك+" تظل غير كافية لتعويض الخسائر المحتملة في حال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أبقى أسواق الطاقة في حالة ترقب شديد لاحتمالات حدوث اضطرابات أوسع في منطقة الخليج.