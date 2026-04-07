عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يهدد بتعطيل إمدادات النفط والغاز بالمنطقة لسنوات إذا تم استهداف البنية التحتية في إيران.

وأكد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز، أن طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع أمريكا، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال إن طهران حددت شروطا مسبقة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن “سلام دائم”، وإن الشروط المسبقة لإجراء محادثات مع أمريكا تشمل وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار.

وأضاف المصدر: “طهران تطالب بموجب أي اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة برسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز”.

وأشار إلى أن الرسوم التي ستفرضها إيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز ستعتمد على نوع السفينة وحمولتها والظروف القائمة.



